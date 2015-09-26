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Dünya

Rusya, IŞİD karşıtı koalisyon için şartlarını açıkladı

Tüm oyuncuların dahil olması halinde Rusya da bu koalisyonla işbirliği yapabilir

26 Eylül 2015 01:47

Rusya Dışişleri Bakanlığı, IŞİD karşıtı koalisyona diğer tüm ilgili devletlerin de katılması halinde Moskova'nın da dahil olabileceğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehdit Departman Başkanı İlya Rogaçev, "Teorik olarak uluslararası koalisyona ilgili tüm oyuncuların dahil olması halinde Rusya da bu koalisyonla işbirliği yapabilir. Aynı zamanda koalisyonun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önderliği altında uluslararası kurallara tamamiyle uyması şartıyla bu işbirliği gerçekleşebilir" dedi. 

HaberTürk'te yer alan habere göre, diplomat Moskova'nın koalisyon ile işbirliğinin bu koşulların oluşturulması halinde daha sağlam olacağının altını çizdi ve "Bu koşullar nedense bu koalisyon için kabul edilemez durumdalar" diye konuştu.

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