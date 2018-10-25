Rusya, IŞİD hücrelerinin yayılma tehlikesi konusunda uyardı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Suriye-Irak sınırı üzerinden yaklaşık 50 bin militanın geçtiğini ve onların vatanlarına veya diğer ülkelere dönmesinin IŞİD hücrelerinin yayılma coğrafyasını genişleteceğini belirtti.

Fomin, Pekin’de düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Yurtdışından askeri eylemler alanına gelen çok sayıda teröristin olduğu dikkat çekiyor. Suriye-Irak sınırından 100’den fazla ülkeden yaklaşık 50 bin kişi geçti. Onların vatanlarına dönmesi veya başka ülkelere geçmesi IŞİD terör örgütünün hücrelerinin yayılma coğrafyasını genişletiyor” dedi.,

Fomin, hilafet taraftarlarının özellikle Yemen, Mısır, Somali, Afganistan, Endonezya ve Filipinler’de, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinde yoğunlaştığını belirtti.

Savunma Bakan Yardımcısı, yeni kişilerin çekilmesi amacıyla teröristlerin aktif şekilde internet ve sosyal ağları kullandıklarını ve bunun tüm dünyada terör fikirlerini taşıyan insanların sayısının artmasına neden olacağını vurguladı.