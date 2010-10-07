-RUSYA İRAN'IN S-300 ÖN ÖDEMESİNİ GERİ VERECEK MOSKOVA (A.A) - 07.10.2010 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararı yüzünden İran'a satışını iptal ettiği S-300'lerin, sadece Tahran tarafından yapılan ön ödemesini iade edecek. Rusya'da devlete ait olan "Rus Teknolojileri" şirketler grubunun Başkanı Sergey Çemizov, daha önceki haberlerin aksine İran'a 800 milyon dolar değil, sadece ön ödeme olarak verdiği 166,8 milyon doları iade edeceklerini söyledi. Moskova'nın Tahran'a başka bir borcunun olmadığını savunan Çemizov, "İran'a S-300 satışı hakkında 2007 yılında imzalanan anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımları yüzünden iptal edildi. Biz İran'dan ön ödeme olarak 168,8 milyon dolar aldık ve sözleşmeye göre de sadece aldığımız parayı iade etmek zorundayız. Biz de sadece bu miktarı ödeyeceğiz. Bir sent bile fazla ödemeyeceğiz" dedi. Ödemenin yıl sonundan önce yapılıp yapılmayacağı yolundaki bir soru üzerine Çemizov, "Temel olarak onlarla ilgili belgeleri imzalamalıyız. Görüşmeler devam ediyor ve başka bir tazminat konusu gündemde yok" diye konuştu. Çemizov, bu konuda gerekli belgelerin hazırlandığını ve hükümetin bu paranın bütçeden karşılanmasıyla ilgili bir karar alacağını belirterek, "İran tarafı (sözleşmenin iptalinden) memnun değil, ancak bizim de başka seçeneğimiz yok" ifadesini kullandı.