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Dünya

RUSYA İRAN'I ŞEFFAFLIĞA DAVET ETTİ NEW YORK (A.A)

30 Eylül 2010 11:58

-RUSYA İRAN'I ŞEFFAFLIĞA DAVET ETTİ NEW YORK (A.A) - 30.09.2010 - Rusya, İran'ı daha fazla şeffaflığa davet etti. Rusya'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Vitali Şurkin, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'ı nükleer programı konusunda Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK) ile daha fazla işbirliği yapmaya çağırdı, ABD ve AB'yi ise BM çerçevesi dışında yaptırım almalarından dolayı eleştirdi. Şurkin, ''İran tarafının programıyla ilgili havada kalan soruları aydınlatması sadece nükleer silahların yayılmasının engellenmesi hedefine ulaşmayı sağlamakla kalmayıp İran'ın çıkarlarına da açıkça hizmet edecektir'' ifadesini kullandı. Rus Büyükelçi ayrıca, ''Rusya, İran ile 5+1 ülkeleri arasında yapıcı bir diyalog aracılığıyla İran'ın nükleer probleminin siyasi ve diplomatik bir yolla çözülmesinden başka akılcı bir alternatif görmemektedir. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin çabalarına paralel olarak, yeni ortak  çabaları sabote eden tek taraflı yaptırım kararlarının alındığını görüyor ve bu durumu kuvvetle reddediyoruz'' dedi.          

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