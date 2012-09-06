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Dünya

Rusya: İran'a saldırı felaket olur

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Rabkov, İran'a askeri saldırıda bulunmasının bölgede felakete neden olacağını söyledi

06 Eylül 2012 15:13

Rusya, İsrail ve başka bir ülkenin, nükleer program bahanesiyle İran'a saldırmasının bölgede bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Putin de, Batılı ülkelerin Suriye politikalarını gözden geçirmesini istedi.
 
Rus haber ajansı Interfax'a açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Rabkov, İsrail ve başka bir ülkenin, nükleer program bahanesiyle İran'a askeri saldırıda bulunmasının bölgede felakete neden olacağını söyledi.

Güç kullanımının Ortadoğu'da felakete yol açacağını ve diğer bölgelerde de olumsuz sonuçları olacağını belirten Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Rabkov, "Sorunun askeri yöntemlerle çözüleceğini düşünenleri uyarıyoruz. Askeri saldırı, ekonomik ve güvenlik açısından derin bir şok yaşanmasına ve bölgede istikrarsızlığa neden olacak. Üstelik bu felaketin etkisi sadece bölgeyle de sınırlı kalmayacak" dedi.


Putin: Suriye politikanızı gözden geçirin


Russia Today televizyonuna demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Batılı ülkelerden Suriye politikalarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Niçin sadece Rusya Suriye politikasını gözden geçirmek zorunda kalsın, belki de müzakerede bulunduğumuz ortaklarımız politikalarını gözden geçermeli" dedi.

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