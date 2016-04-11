T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya, İran'a S-300'lerin ilk sevkiyatını yaptı

İran'ın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirecek S-300 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına başlandığı bildirildi.

11 Nisan 2016 21:42


Reuters'in haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ensari, "Rusya ile İran arasında S-300 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın ilk aşamasının uygulandığını" söyledi.

20 milyar dolar bedelli anlaşma

Daha önce medyaya yansıyan bilgilere göre, İran Rusya'dan 20 milyar dolarlık petrol karşılığında S-300 tipi hava savunma füzesi alıyor.

Eski Rus iç istihbarat teşkilatı başkanı Nikolay Platonoviç Patruşev ham petrol karşılığında İran'a verilecek olan hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma silahı olduğunu ve İran'ın başka ülkelere zarar verme gücü olmayan bu sistemleri sadece kendi güvenliğini korumak için kullanabileceğini açıklamıştı. Patruşev, sistemin sevkiyatının da hemen gerçekleşmeyeceğini, bunun üretimlerine bağlı olduğunu söylemişti.

Menzili 150 kilometre

Rus savunma uzmanı Pavel Felgenhauer, aynı zamanda saldırı amacıyla da kullanılabilecek olan S-300'lerin 150 kilometrelik menziliyle düşman uçak, gemi ve kara hedeflerini de vurabileceğini belirtmişti.

Rus uzman S-300'lerin Hürmüz Boğazı'nda konuşlandırılması durumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki pozisyonunun güçleneceğini kaydetmişti.

S-300'lerin İran'a teslim edilmesi, silahların İran'ın nükleer tesislerinin savunulmasında kullanılabileceği gerekçesiyle ABD ve İsrail tarafından eleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

S-300Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri EnsariRusyaRusNikolay Platonoviç PatruşevPavel FelgenhauerS-300 Hürmüz BoğazıBasra KörfeziABDDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24