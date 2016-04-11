Rusya, İran'a S-300'lerin ilk sevkiyatını yaptı



Reuters'in haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabiri Ensari konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ensari, "Rusya ile İran arasında S-300 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın ilk aşamasının uygulandığını" söyledi.

20 milyar dolar bedelli anlaşma

Daha önce medyaya yansıyan bilgilere göre, İran Rusya'dan 20 milyar dolarlık petrol karşılığında S-300 tipi hava savunma füzesi alıyor.

Eski Rus iç istihbarat teşkilatı başkanı Nikolay Platonoviç Patruşev ham petrol karşılığında İran'a verilecek olan hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma silahı olduğunu ve İran'ın başka ülkelere zarar verme gücü olmayan bu sistemleri sadece kendi güvenliğini korumak için kullanabileceğini açıklamıştı. Patruşev, sistemin sevkiyatının da hemen gerçekleşmeyeceğini, bunun üretimlerine bağlı olduğunu söylemişti.

Menzili 150 kilometre

Rus savunma uzmanı Pavel Felgenhauer, aynı zamanda saldırı amacıyla da kullanılabilecek olan S-300'lerin 150 kilometrelik menziliyle düşman uçak, gemi ve kara hedeflerini de vurabileceğini belirtmişti.

Rus uzman S-300'lerin Hürmüz Boğazı'nda konuşlandırılması durumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki pozisyonunun güçleneceğini kaydetmişti.

S-300'lerin İran'a teslim edilmesi, silahların İran'ın nükleer tesislerinin savunulmasında kullanılabileceği gerekçesiyle ABD ve İsrail tarafından eleştiriliyor.