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Dünya
Deutsche Welle

Rusya İran'a S-300 gönderecek

Rusya'nın İran'a S-300 füze sistemi sevkiyatına yakında başlayacağı bildirildi.

15 Şubat 2016 13:48


Rus RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayanarak bildirdiğine göre yakında İran'a S-300 tipi hava savunma füze sistemi sevkiyatına başlanacak. Haberde İran'ın Rusya'dan geliştirilmiş S-400 tipi sistemleri de almak istediği, ancak henüz konuyla ilgili görüşmeler yapılmadığı belirtildi.

S-300'lerin İran'a teslim edilmesi, silahların İran'ın nükleer tesislerinin savunulmasında kullanılabileceği gerekçesiyle ABD ve İsrail tarafından eleştiriliyor. İsrail, İran tarafından tehdit edildiği için İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenleme hakkını saklı tutuyor. Nükleer geliştirme programı nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımlar ocak ayında kaldırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaS-300RIARusya Savunma BakanlığıS-400ABDDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG

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