Rusya, İran’a füze savunma sistemleri satışını serbest bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde gelinen aşama sonrasında, İran’a S-300 füze savunma sistemlerinin satışını serbest bırakan kararnameyi onayladı.

Kremlin, bugün onaylanan başkanlık kararnameyle Rusya toprakları veya Rus bayraklı uçak veya gemiler vasıtasıyla başka bir ülkenin toprakları kullanılarak İran’a S-300 sistemlerinin sevk edilebileceğini imza altına almış oldu.

Nükleer görüşmelerinin geldiği noktayı göz önünde bulundurarak artık ambargoya gerek kalmadığında karar kıldıklarını ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili olarak, “S-300, saldırı amacıyla kullanılması imkansız olan, tamamıyla savunmaya yönelik bir silah ve İsrail de dahil hiçbir ülkenin güvenliğini tehlikeye atamaz” ifadelerini kullandı.

İsrail: İran’ın yapılan anlaşma sayesinde kazandığı meşruiyetin doğrudan bir sonucu

Rusya'nın kararıyla ilgili İsrail'den de yorum geldi. İsrail İstihbarat İşleri Bakanı Yuval Steinitz, yaşananları İran’la yapılan anlaşmanın doğrudan bir sonucu olarak nitelendirerek, "İran, çerçeve anlaşmanın her bir maddesinden kaçarken, uluslararası toplum da İran’ın işini kolaylaştırıyor. Bu, İran’ın yapılan anlaşma sayesinde kazandığı meşruiyetin doğrudan bir sonucu ve İran’ın yaptırımlar kaldırıldıktan sonra kazanacağı ekonomik momentumun İran halkının refahı için değil, silahlanma için kullanılacağının bir kanıtı” dedi.