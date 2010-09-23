Rusya İran'a füze satmayacak!

T24

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev bir bildiri yayınlayarak, İran'a aralarında S300 füzelerinin de bulunduğu bazı silah sistemlerinin satılmasını yasakladı.İsrail ve ABD Rusya'nın İsrail'e silah satışını durdurması için yoğun baskı yapıyordu.Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce, satışın yaptırımlardan etkilenmeyeceğini belirtmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayında İran'a uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlar; aralarında saldırı helikopterleri ve füzelerin de bulunduğu bazı ağır silahların bu ülkeye satışının engellenmesini de içeriyordu.