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Dünya

Rusya İran'a füze satmayacak!

Rusya, bir süredir tartışılan İran'a S300 füzeleri satışıyla ilgili son noktayı koydu.

23 Eylül 2010 03:00

T24 - Rusya, bir süredir tartışılan İran'a S300 füzeleri satışıyla ilgili son noktayı koydu. Kremlin, füzelerin satılmayacağını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev bir bildiri yayınlayarak, İran'a aralarında S300 füzelerinin de bulunduğu bazı silah sistemlerinin satılmasını yasakladı.

İsrail ve ABD Rusya'nın İsrail'e silah satışını durdurması için yoğun baskı yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce, satışın yaptırımlardan etkilenmeyeceğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Haziran ayında İran'a uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlar; aralarında saldırı helikopterleri ve füzelerin de bulunduğu bazı ağır silahların bu ülkeye satışının engellenmesini de içeriyordu.


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