-RUSYA, İRAN'A AMBARGOLARIN ARTIRILMASINA KARŞI MOSKOVA (A.A) - 15.02.2011 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a yönelik uluslararası ambargonun artırılmasına karşı olduğunu söyledi. Lavrov, iki günlük bir ziyaret için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere ile İran'ın uranyum zenginleştirme programını durdurmak için aynı fikirde olmadıklarını netleştirdi. İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını eleştiren batılı ülkeleri İran'a karşı tek taraflı olarak ilave yaptırımlarda bulunmakla suçlayan Lavrov, ''Daha fazla yaptırım İran nüfusu için sosyal sorun yaratma anlamına geliyor ve bizim de bunu desteklememiz mümkün değil'' dedi. Lavrov, ABD, AB, Japonya ve diğer ülkeler tarafından son aylarda uygulanan tek taraflı yaptırımların 6'lar Grubu ve BM'nin çabalarının altını dinamitlediğini kaydetti. Batılı ülkelerin tek taraflı ambargo uygulama çabalarına BM'yi dahil etmek istediğini ancak başarılı olamayarak tek taraflı yaptırım uygulamaya başladıklarını ifade eden Lavrov, ''Bu ortaklık karakterine uygun değil ve bunu İngiliz, Alman ve Fransız meslektaşlarımıza açık bir şekilde ifade ettik. Biz bunun ortak çabalarımızın perspektiflerinin altını dinamitlediğine inanıyoruz'' dedi. İran konusu için ''yaratıcı yaklaşımlar'' bulunmasını ve İran'dan taviz koparmak için diğer ülkelere, ''Eyleme karşı eylem'' planı öneren Lavrov, ''Spesifik bir hareket planı belirlememiz gerekiyor. Eğer İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın taleplerini yerine getirirse, o zaman İran uluslararası topluluğun da kendi adımını atacağını bilir'' diye konuştu. Hague da İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili bir soru üzerine verdiği yanıtta, ''Bizim pozisyonumuz bu konudaki müzakerelerin ileri gitmesini sağlamak için İran üzerindeki barışçıl baskıları mümkün olduğunca artırmaktır'' dedi. İngiliz Dışişleri Bakanı benzer konuşmayı dün İngiliz parlamentosunda da yapmış ve analistler, Hague'ın bu açıklamasının mevcut ambargoların daha da sıkılaştırılması veya yeni ambargoların uygulanması anlamına geldiğini kaydetmişlerdi.