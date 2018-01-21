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Rusya, İran ve Türkiye Suriye Ulusal Kongresi'ne katılım listesinde anlaştı

Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi şehrinde toplanması için anlaşmıştı

21 Ocak 2018 02:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, İran ve Türkiye’nin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılım listesi üzerinde anlaştığını açıkladı.

Lavrentyev, Türkiye, İran ve Rusya arasında Soçi’de düzenlenen istişare toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili temel meselelerin ele alındığı görüşmenin başarılı geçtiğini belirtti.

Lavrentyev, “Foruma katılacaklar listesi üzerinde anlaşmayı başardık. Önümüzde en fazla bir iki günlük, ilave anlaşmaları sağlayacağımız işler kaldı.” ifadesini kullandı.

Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın da kongreye katılmasını istediğini kaydeden Lavrentyev, kongrenin Cenevre sürecine hayat vereceğini dile getirdi.

Lavrentyev, kongrede bütün sorunları ele almak için 1-2 gün değil, belki bir hafta gerekeceğinin altını çizdi.

Görüşmelerde Suriyeli muhaliflerin ve kongreye katılımın detaylı bir biçimde tartışıldığını aktaran Lavrentyev, muhaliflerin kongreye katılımının siyasi çözüm için "eşsiz" bir imkan olacağını söyledi.

Lavrentyev, Suriye’de bazı bölgelerdeki çatışmaların kongreyi etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi şehrinde toplanması için anlaşmıştı.

 

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