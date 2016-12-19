Rusya, İran ve Türkiye, Suriye sorununa Moskova'da çözüm arayacak

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye'yi görüşmek için salı günü Moskova'da bir araya geleceği açıklandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Suriye Zirvesi yarına alındı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, yarın Moskova'da Türk, Rus ve İran Dışişleri Bakanlarının görüşme gerçekleştireceğini doğruladı.

Bogdanov, "Üçlü görüşme Moskova'da 20 Aralık'ta yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Görüşmenin Moskova'da gerçekleştirilmesiyle ilgili konunun daha önce ele alındığını bildiren Bogdanov, "Üçlü bir formatta öncelikle Suriye ve çevresindeki konuları, durumu görüşmek lazım. Suriyeli taraflar masa arkasına oturmaları ve ateşkesin istikrarlı şekilde sağlanması, bazı insani sorunların çözülmesi ve siyasi çözüm ulaşılması gibi konularda anlaşmalı. Bunun için elimizde bir temel de var, bu BM'nin 2254 sayılı kararı" ifadelerine yer verdi.