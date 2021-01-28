Rusya: İran nükleer anlaşmasında değişiklik yapılmasına gerek yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmaya dönebileceği daha net biçimde konuşulmaya başlayınca bazı kesimlerden belgeye birtakım eklemeler yapılması önerileri gündeme geldi. Rus diplomat Polyanskiy, Moskova'nın bu önerilere nasıl baktığını açıkladı.

Geçen sene anlaşmayı ayakta tutmayı başardıklarını ve yeni ABD yönetiminin bu doğrultuda birtakım değişiklikler yapmasını umduklarını kaydeden Polyanskiy, ancak anlaşmaya İran'ın bölgesel nüfuzu gibi farklı hususların eklenmemesi gerektiği belirtti.

"Kırılgan olsa da dünya diplomasinin önemli bir başarısı"

Polyanskiy, anlaşmanın çok kırılgan olduğunu ancak her şeye rağmen dünya diplomasisinin önemli bir başarısı olduğunu kaydederek "Anlaşmada değişiklik yapılması için bir gerekçe görmüyoruz" diye konuştu.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

ABD, anlaşmadan çekilmişti

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönebileceğine dair açıklamaların gelmesinin ardından bazı kesimler anlaşmaya balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki nüfuzu ile ilgili maddeler eklenmesini önermişti.