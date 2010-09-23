-RUSYA, İRAN İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK MOSKOVA (A.A) - 23.09.2010 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları çerçevesinde İran'a S-300 satışı yapmayacağını açıklamasına rağmen Tahran ile askeri işbirliğini sürdüreceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlara uyulması kararnamesini imzaladığını belirterek, "Kararname, İran ile askeri-teknik işbirliğini geliştirme için herhangi bir imkanın olmadığı 7 silahlanma kategorisini kapsıyor" dedi. Ryabkov, tüm bunlara rağmen İran ile askeri işbirliğini devam ettirebileceklerini belirterek, "Böyle bir işbirliği fırsatının olduğu başka boyutlar ve projeler bulunmakta" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına rağmen Rusya-İran askeri işbirliğinin tam anlamıyla durmayacağını ve bunu geliştirmenin imkanları olduğunu vurgulayan Ryabkov, "Rusya, diğer ülkelerle askeri işbirliği ve silah satışı konusunda her zaman sorumlu davranmıştır ve davranmaya da devam edecektir" diye konuştu. Washington, Moskova'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlara uyma kararını memnuniyetle karşıladı. BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlara sürekli karşı çıkan ve sorunun diplomatik yollardan çözülmesini savunan Rusya, İran'ın nükleer programının sivil amaçlı olduğunu ispatlayamadığı gerekçesiyle sonunda yaptırımlara destek vermişti.