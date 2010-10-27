-RUSYA, IRAK'TAN AZİZ'İ İDAM ETMEMESİNİ İSTEDİ MOSKOVA (A.A) - 27.10.2010 - Rusya Dışişleri Bakanlığı, idam cezasına çarptırılan Irak eski Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in cezasının, "insani nedenlerden dolayı" uygulanmamasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1936 yılında doğan Aziz'in yaşlı olduğu ve çeşitli sağlık sorunlarının bulunduğu belirtilerek, "Çok temel insani açıdan, durumu affı gerektiriyor" denildi. Vatikan ve Yunanistan da, Saddam Hüseyin'in dikta rejiminin "dışa dönük yüzü" olan eski Dışişleri Bakanı Aziz'in idam cezasının uygulanmaması çağrısında bulunmuştu. Amerikan güçlerine 2003 yılında teslim olan Aziz, Irak cezaevi yetkililerine geçen yıl teslim edilmişti.