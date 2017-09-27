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Dünya

Rusya: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

"Moskova, Kürtlerin bölgesel isteklerine saygı duyuyor"

27 Eylül 2017 13:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuyla ilgili, "Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda krizlerle dolu Ortadoğu bölgesindeki durumun daha da karmaşık hale gelmesi ve istikrarsızlaşmasına yönelik tüm risklerin önlenmesi önemli. Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve birliğinin korunmasına yönelik desteğimiz sürüyor."

Sputnik'in haberine göre, Moskova'nın Kürtlerin bölgesel isteklerine saygı duyduğu belirtilen açıklamada, "Irak yönetimi ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki tüm tartışmalı konuların, tek bir Irak devleti çerçevesinde var olmak için, ortak şekilde kabul edilebilir bir formül bulmaya yönelik yapıcı ve saygılı diyalog yoluyla çözülebileceği ve çözülmesi gerektiğinden yanayız" denildi.

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