Rusya: Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.

Lavrov ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, 72. BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan Lavrov ve Caferi, Bağdat yönetiminin IŞİD'in bu ülkedeki terör yuvalarını imha etmek için attığı adımlar çerçevesinde Irak'taki durumu konuştu.

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya'nın Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürdüğünü belirten Lavrov, Irak'taki tüm sorunların ve ihtilafların Irak halkı tarafından çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.