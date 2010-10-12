-RUSYA, İNGİLTERE'NİN ADIM ATMASINI BEKLİYOR MOSKOVA (A.A) - 12.10.2010 - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkilerin düzeltilmesi konusunda İngiltere'nin adım atmasını beklediklerini söyledi. Lavrov, bu akşam Moskova'ya gelecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'nin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın, vize uygulamasının kolaylaştırılmasıyla, kültürel ve enformasyon merkezlerinin çalışması için gerekli koşulların yaratılmasına yönelik hükümetlerarası komisyon çalışması önerdiğini anımsattı. Lavrov, "Bu çalışmalar Londra'nın inisiyatifiyle dondurulmuştu. Bunun çözümü için hazır olduğumuzu çok önceden göstermiştik. Karşıtımdan bu konuda somut şeyler duyacağımı ümit ederim, çünkü Rusya açısından ilişkileri sıfırdan başlatmaya ihtiyacımız yok" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, iki ülke ilişkilerinde "anormal bir durum" gördüklerini ve bunun Moskova'nın inisiyatifiyle oluşmadığını savunarak, "Bu yüzden de iyi niyetimize karşı olumlu bir tepki bekliyoruz" diye konuştu. Hague de dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok konu yüzünden tıkanıklık yaşadığını belirterek, "Ancak daha iyi ilişkiler için kapı açık ve karşıdaki kapının da açık olup olmayacağını göreceğiz" ifadesini kullanmıştı. Rusya ve İngiltere arasındaki iliştiler, eski KGB ajanı Aleksandır Litvinenko'nin 2006 yılında Londra'da zehirlenerek öldürülmesinin ardından gerginleşmiş, Rusya'nın ülkedeki İngiliz kültür merkezlerini yasaklamasıyla da gerginlik doruğuna ulaşmıştı.