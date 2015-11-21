Rusya: İngiltere bizimle işbirliği yapmalı



İngiltere, IŞİD'e karşı Irak'ta düzenlediği hava saldırılarını Suriye'ye de taşımak istiyor. Başbakan David Cameron, çarşamba günü yaptığı açıklamada operasyonlara başlamak için bir BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmadığını söylemişti. Cameron Rusya'nın veto yetkisini kullanarak konsey kararlarını engellediğini de vurgulamıştı.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan bir açıklama geldi. Zakharova “Şüphesiz İngiltere'nin muhtemel müdahalesi bir işbirliği konusu olmalıdır ki bu adımlar Suriye devletini tahrip edecek yönde olmasın” dedi. Zakharova İngiltere'nin "mikrofon yerine telefona sarılması" ve "Rusya'yı da içerecek şekilde istişarelere başlaması gerektiğini" söyledi.

Hollande'ın yoğun diplomatik mesaisi

Paris’te 130 kişinin öldürüldüğü terör saldırılarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın diplomatik temaslarını artırdı. Hollande pazartesi günü İngiltere Başbakanı Cameron’ı Paris'te kabul edecek. Hollande’ın ardından bir haftalık bir süre içinde ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile temaslarda bulunması bekleniyor.