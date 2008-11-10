T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya IMF’nin performansını beğenmedi

Rusya’ya göre IMF küresel ekonomik krizle mücadelede yetersiz ve IMF benzeri kuruluşlarda reform yapılması gerekiyor.

10 Kasım 2008 02:00

Rusya’ya göre IMF küresel ekonomik krizle mücadelede yetersiz ve IMF benzeri kuruluşlarda reform yapılması gerekiyor.

Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik krizle mücadelede yetersiz olduğunu belirterek, Moskova'nın IMF benzeri uluslararası kuruluşlarda reform yapılması isteğini yineledi.

Kudrin yaptığı açıklamada, IMF'nin mevut küresel ekonomik krizi yönetme konusunda başarısız olduğunu belirterek, "IMF de dahil, günümüzdeki kurumların kriz çözümünde kullanılan mevcut sistemlerinin yetersiz olduğuna kesinlikle eminiz" dedi.

Rus bakan, Maastricht Anlaşması paralelinde ekonomik krizi önlemek için devletlere çok kesin bütçe programı ve ekonomik kriterler getiren yeni bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.

Kremlin'den üst düzey bir yetkili de geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, IMF'i eleştirerek, "IMF, mali proje kurumu gibi değil, bir banka gibi çalışmalı. Borç verdiği ülkelerde bir müdür gibi çalışmamalı. IMF verdiği borçlara siyasi değil, mali koşullar koymalı" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24