Rusya IMF’nin performansını beğenmedi

Rusya’ya göre IMF küresel ekonomik krizle mücadelede yetersiz ve IMF benzeri kuruluşlarda reform yapılması gerekiyor.



Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik krizle mücadelede yetersiz olduğunu belirterek, Moskova'nın IMF benzeri uluslararası kuruluşlarda reform yapılması isteğini yineledi.



Kudrin yaptığı açıklamada, IMF'nin mevut küresel ekonomik krizi yönetme konusunda başarısız olduğunu belirterek, "IMF de dahil, günümüzdeki kurumların kriz çözümünde kullanılan mevcut sistemlerinin yetersiz olduğuna kesinlikle eminiz" dedi.



Rus bakan, Maastricht Anlaşması paralelinde ekonomik krizi önlemek için devletlere çok kesin bütçe programı ve ekonomik kriterler getiren yeni bir anlaşmanın imzalanması gerektiğini söyledi.



Kremlin'den üst düzey bir yetkili de geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, IMF'i eleştirerek, "IMF, mali proje kurumu gibi değil, bir banka gibi çalışmalı. Borç verdiği ülkelerde bir müdür gibi çalışmamalı. IMF verdiği borçlara siyasi değil, mali koşullar koymalı" ifadelerini kullanmıştı.

