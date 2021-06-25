Rusya, ilk kez Suriye'ye hipersonik füze taşıyabilen savaş jetleri gönderdi

T24 Dış Haberler

Rusya ilk kez Suriye'ye Kinzhal hipersonik füzesi taşıyabilen avcı uçakları gönderdi.

Interfax'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kinzhal kompleksinde geliştirilen son teknoloji hipersonik füzeleri kullanma kabiliyetine sahip iki MiG-31K uçağı Rus hava üslerinden tatbikatlar için Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'e uçtu" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Zvezda tarafından paylaşılan görüntülerde uçakların Hmeymim'e indiği ve pilotların kumandan tarafından selamlandığı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen sene MiG-31K'ların Kinzhal füzelerini ateşlediği teste katılmıştı.

Putin, Kinzhal'ın "yenilmez" olduğunu söylemiş ve rakibin hava savunmasında kaçabilen füzelerle Rusya'nın "gökyüzünde üstünlüğe" sahip olduğunu söylemişti.