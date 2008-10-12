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Dünya

Rusya ilk kez Pasifik’te füze denedi

Rusya ilk defa Pasifiklerin Ekvator bölümüne doğru yeni Sineva füzelerini denedi.

12 Ekim 2008 03:00

Rusya ilk defa Pasifiklerin Ekvator bölümüne doğru yeni Sineva füzelerini denedi. Denizaltından fırlatılan füze, hedefi başarıyla vurdu.

Rus donanmasından yapılan açıklamaya göre, Sineva adını verilen yeni balistik füze Barent Denizi’nde bulunan Tula adlı nükleer denizaltından fırlatıldı. Füzenin Pasifiklerde Ekvator yakınındaki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı. Rus donanmasına ait füzenin hedefi, ilk defa Kamçatka Yarımadası’ndaki tatbikat bölgesi dışında Pasifik Okyanusu’nun Ekvator bölümündeki bir yerde bulunuyordu.

Füzenin hedeflediği yer konusunda bilgi vermeyen Rus yetkililer, hedefin uluslararası hukuka uygun, denizcilik ve uçuşa kapalı bir bölge olduğunu belirttiler.

Sineva füzeleri, Rus ordusu tarafından her türlü kalkanı aşabilecek yeni nesil füzeler olarak tanıtılıyor. Füzelerin 2030 yılına kadar kullanım süreleri bulunuyor.

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