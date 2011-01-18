-RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasıyla beraber yürürlüğe girecek olan Geri Kabul Anlaşması'nın Moskova'da bugün imzalandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasıyla beraber yürürlüğe girecek olan Geri Kabul Anlaşması'nın Moskova'da bugün imzalandığı bildirildi. Açıklamada, bu imza ile iki ülke arasında geniş alana yayılan işbirliği faaliyetlerinin bütününe yasadışı göçle mücadelenin de eklendiği belirtilerek, "İki ülke arasında vizesiz seyahat rejiminin tesisi, dost Türk ve Rus halkları arasında kültürel ve sosyal bağların ileriye götürülmesine ve işadamları arasındaki temasların artırılarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır" denildi. Yasadışı göçle mücadelede etkin hukuki bir araç olan Geri Kabul Anlaşmasının imzalanmasıyla, vizesiz seyahat rejiminin etkisiyle yoğunlaşacak insan hareketliliğinin yasadışı göçe ilişkin sıkıntılara yol açmasının engellenmesinin hedeflendiği belirtilerek, söz konusu anlaşmaların her iki ülkede gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra, bilahare kamuoyuna duyurulacak bir tarihte, eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.