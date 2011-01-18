T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLIYOR ANKARA (A.A)

18 Ocak 2011 15:19

-RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasıyla beraber yürürlüğe girecek olan Geri Kabul Anlaşması'nın Moskova'da bugün imzalandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan Vize Muafiyeti Anlaşmasıyla beraber yürürlüğe girecek olan Geri Kabul Anlaşması'nın Moskova'da bugün imzalandığı bildirildi. Açıklamada, bu imza ile iki ülke arasında geniş alana yayılan işbirliği faaliyetlerinin bütününe yasadışı göçle mücadelenin de eklendiği belirtilerek, "İki ülke arasında vizesiz seyahat rejiminin tesisi, dost Türk ve Rus halkları arasında kültürel ve sosyal bağların ileriye götürülmesine ve işadamları arasındaki temasların artırılarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır" denildi. Yasadışı göçle mücadelede etkin hukuki bir araç olan Geri Kabul Anlaşmasının imzalanmasıyla, vizesiz seyahat rejiminin etkisiyle yoğunlaşacak insan hareketliliğinin yasadışı göçe ilişkin sıkıntılara yol açmasının engellenmesinin hedeflendiği belirtilerek, söz konusu anlaşmaların her iki ülkede gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra, bilahare kamuoyuna duyurulacak bir tarihte, eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24