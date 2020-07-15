Rusya'yla uçuşlar için müzakereler başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'yla uçuşların bugünden itibaren başlatılmasına hazır olunduğu konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

turkrus.com'un haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılmasını müzakere etme talimatı verdiğini söyledi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Bahri Kesici imzasıyla Rusya Sivil Havacılık Kurumu'na bu sabah yollanan mektupta, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan itibaren seferleri başlatmaya hazır olduğu bildirilmişti.

Rus tarafı konuyla ilgili 13 Temmuz'da Türkiye'ye bir mektup yollayarak uçuş hazırlıklarının ve koronavirüs önlemlerinin son durumu ile ilgili bilgi istemişti. Konuyla ilgili Rus tarafından resmi bir açıklama bekleniyor.

Daha önce THY, Rusya seferlerine 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağını kendi web sitesinden ilan etmişti.