Rusya ile Türkmenistan gaz sorununda çare arıyor

Rusya ile Türkmenistan, gaz sorununda çıkış arıyor. Nisan’da boru hattında yaşanan patlamadan beri Türkmen gazı almayan Gazprom, şimdi “yeni ekonomik şartları” ileri sürerek “indirimli fiyat” istiyor. Rusya ile geçen yıl 7 milyar dolar olan ticareti bu yıl 5 milyar dolara kadar düşecek olan Aşkabat kaygılı. Medvedev’in dünkü Aşkabat ziyaretinde şampanyalar içildi ama sorun hala tam olarak çözülemedi.

Cuma günü önce Kazakistan'ın Aktau şehrinde işbirliği için buluşan Medvedev, Berdimuhammedov ve Nazarbayev, dün “İpek Yolu Rallisi” için Aşkabat’ta buluştu. Paris-Dakar’dan esinlererek yapılan yarışma, Tataristan’ın başkenti Kazan’dan başladı ve Aşkabat’ta dün sona erdi. Bu etkinlik, Rus ve Türkmen liderlerinin sorunlu bir dönemde buluşmaları için vesile oluşturdu.

Nezavisimaya gazetesi, mevcut anlaşmaya göre Gazprom’un Aşkabat’a bin metreküp gaz için 300 dolar ödediğini, buna Özbekistan ve Kazakistan’a ödenen 40 dolarlık transit ücreti dse eklendiğide mevcut şartlarda makul bir fiyat olmadığını yazdı. Rusya Türkmen tarafına bu durumu izah ederek, indirimli bir fiyatla yeni anlaşma teklif etti. Medvedev, Berdimuhammedov'a "Avrupa'ya satışlar da düştü, yeni şartlar altında işbirliğine devam edelim, ama eski fiyat Gazprom'u da zora sokuyor" mesajı verdi.

Türkmen lider Berdimuhammedov, nisan ayından beri gaz sevkiyatının kesilmesine neden olan teknik sorunların çözülmek üzere olduğunu ve yakında gaz sevkiyatına başlanabileceğini söyleyerek iyimser konuştu. Yeni fiyat formülasyonu aradıklarını söyleyen Türkmen başkan, geçen yıl 7 milyar dolar olan ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara düşeceğine de işaret etti. Kimileri yeni fiyat formülasyonu ile Türkmenlerin "daha fazla istediklerini" anlasa da aslında "indirimli fiyat"ın kast edildiği belirtiliyor. Zorlu görüşmeler ve pazarlıklar devam edeceğe benziyor.

Bu arada Berdimuhammedov bugün yaş gününü kutlayacak olan Medvedev’e bir Ahalteke atı armağan etti.