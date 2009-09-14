Rusya ile Türkmenistan gaz sorununda çare arıyor

Nisan'daki patlamadan beri Türkmen gazı almayan Gazprom, yeni ekonomik şartları ileri sürerek “indirimli fiyat” istiyor.
Rusya ile Türkmenistan, gaz sorununda çıkış arıyor. Nisan’da boru hattında yaşanan patlamadan beri Türkmen gazı almayan Gazprom, şimdi “yeni ekonomik şartları” ileri sürerek “indirimli fiyat” istiyor. Rusya ile geçen yıl 7 milyar dolar olan ticareti bu yıl 5 milyar dolara kadar düşecek olan Aşkabat kaygılı. Medvedev’in dünkü Aşkabat ziyaretinde şampanyalar içildi ama sorun hala tam olarak çözülemedi.
Cuma günü önce Kazakistan'ın Aktau şehrinde işbirliği için
buluşan Medvedev, Berdimuhammedov ve Nazarbayev, dün “İpek Yolu
Rallisi” için Aşkabat’ta buluştu. Paris-Dakar’dan esinlererek yapılan
yarışma, Tataristan’ın başkenti Kazan’dan başladı ve Aşkabat’ta dün
sona erdi. Bu etkinlik, Rus ve Türkmen liderlerinin sorunlu bir dönemde
buluşmaları için vesile oluşturdu.
Nezavisimaya gazetesi,
mevcut anlaşmaya göre Gazprom’un Aşkabat’a bin metreküp gaz için 300
dolar ödediğini, buna Özbekistan ve Kazakistan’a ödenen 40 dolarlık
transit ücreti dse eklendiğide mevcut şartlarda makul bir fiyat
olmadığını yazdı. Rusya Türkmen tarafına bu durumu izah ederek,
indirimli bir fiyatla yeni anlaşma teklif etti. Medvedev,
Berdimuhammedov'a "Avrupa'ya satışlar da düştü, yeni şartlar altında
işbirliğine devam edelim, ama eski fiyat Gazprom'u da zora sokuyor"
mesajı verdi.
Türkmen lider Berdimuhammedov, nisan ayından beri gaz sevkiyatının
kesilmesine neden olan teknik sorunların çözülmek üzere olduğunu ve
yakında gaz sevkiyatına başlanabileceğini söyleyerek iyimser konuştu.
Yeni fiyat formülasyonu aradıklarını söyleyen Türkmen başkan, geçen yıl
7 milyar dolar olan ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara düşeceğine
de işaret etti. Kimileri yeni fiyat formülasyonu ile Türkmenlerin "daha
fazla istediklerini" anlasa da aslında "indirimli fiyat"ın kast
edildiği belirtiliyor. Zorlu görüşmeler ve pazarlıklar devam edeceğe
benziyor.
Bu arada Berdimuhammedov bugün yaş gününü kutlayacak olan Medvedev’e bir Ahalteke atı armağan etti.