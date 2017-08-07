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Rusya ile Türkiye arasındaki domates krizi devam ediyor

Türk domatesine ilişkin kriz sürüyordu

07 Ağustos 2017 15:52

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev, Türkiye'den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını söyledi.

Rusya’yla Türkiye arasındaki domates krizi henüz çözülebilmiş değil. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev, Rusya pazarında Türk domatesinin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Rusya, savaş jetinin Türkiye tarafından düşürülmesi sonrası yaptırım olarak bir dizi ürünün alımına engel getirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerde birçok ürünle ilgili ilgili sorunlar çözülmüştü. Ancak Rus üreticilerin domates için yatırım yapmaları nedeniyle Türk domatesine ilişkin kriz sürüyordu.

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