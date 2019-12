Rusya ile Türkiye arasında vizeler kaldırıldı

T24 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Türkiye ile Rusya arasında turistik vizenin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın "tarihi bir anlaşma" olduğunu ve "her şeyden önce milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıracağını" söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, "Bu anlaşmanın kabulü için metinler hazırlandı ve en kısa zamanda yapılacak çalışmayla anlaşma yürürlüğe girecek" diyen Medvedev, anlaşmayı hazırlayan tüm taraflara teşekkür etti.



Bugün yapılan çalışmaların daha önce yapılmış kapsamlı çalışmaların bir devamı mahiyetinde olduğunu ifade eden Medvedev, Abdullah Gül'e Rus heyetine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



Medvedev, iki ülke arasında vizenin kaldırılması yolundaki anlaşmanın "tarihi bir anlaşma" olduğunu belirterek, "Her şeyden önce milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıracak bir anlaşmadır. Tabii ki bu konuda başka faydalar da var, ancak insani bağlantısı daha önemli. 30 günlük ziyaret yapan herkes için, bizim turistlerimiz için de geçerli olacaktır" dedi.



Rusya Devlet Başkanı, kriz öncesi dönemde Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının 3 milyon olduğunu hatırlatarak, geçen yıl 2,5 milyon insanın Türkiye'ye geldiğini, şimdi çok sayıda insanın vize parası vermeden Türkiye'ye gelme imkanı bulacağını söyledi.





Cumhurbaşkanı Gül: Memnuyet verici



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında vizelerin kaldırılması konusunda, ''Vizelerin kaldırılması hem Türk hem Rus halkı için çok memnuniyet vericidir. İlk faydayı da turistler görecektir" dedi.



Gül ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Çankaya Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gül, Rus bir gazetecinin, ''Türkiye ile Rusya arasındaki vizenin kaldırılması anlaşmasının ne zaman yürürlüğe girecek ve Ruslar bu yaz tatile geldiklerinde vizesiz Türkiye'ye girebilecekler mi?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti:



''Ticaretimizde çok büyük rolü olan nakliyeciler, şoförler hep göreceklerdir. Ama turistler için çok kolay ve büyük bir avantajdır. Türkiye ile Rusya arasındaki turizme baktığımızda 3 milyon turist eğer Türkiye'ye geliyorsa onların işini her bakımdan kolaylaştırmak hem bizim hem Rusya için görevdir. O bakımdan bu anlaşmanın bugün imzalanıyor olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Bundan dolayı da Rus yönetimine takdirlerimizi sunuyoruz. Aynı şekilde bizim yöneticilerimize, bakanlarımıza da bu çalışmayı yaptıkları için takdirlerimizi sunuyoruz.''



Gül, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri güçlü bir şekilde daha da ileriye taşıma konusunda azimli olduklarını söyledi.



Moskova'da geçen yıl imzaladıkları deklarasyonda ilişkileri dostluk ve çok boyutlu ortaklıktan daha ileri taşıyıp derinleştirme konusunda mutabakata vardıklarını anımsatan Gül, o tarihten sonra Başbakan ve bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri her bakımdan çok güçlü duruma getirdiğini kaydetti. Gül, ''Bu dostluk ve komşuluk, karşılıklı ilişkileri stratejik ve en üst düzeyde işbirliğine taşıdı'' diye konuştu.



Gül, Medvedev ile düzenlediği basın toplantısı öncesinde imzalanan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sırasında imzalanacak anlaşmaların ilişkilerin boyutunun en somut göstergesi olduğunu belirterek, ''Vizelerin kaldırılmasından tutun da ulaştırmanın kolaylaştırılmasına, enerji alanındaki anlaşmalara kadar bütün bunlarla gurur duyuyoruz. İlişkileri güçlü bir şekilde daha da ileriye taşıma konusunda azimliyiz'' diye konuştu.