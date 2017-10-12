Rusya ile tarımda yeni bir 'açmaz' mı?

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye'nin Rusya'dan ithal bazı tarım ürünlerine onay şartı getirmesine karşılık vereceklerini söyledi.

BBC Türkçe'nin Rus haber ajansı TASS'tan aktardığına göre Bakan Tkaçev, "Bunu hiç beklemiyorduk, tam tersine gümrük rejiminin kolaylaştırılması gerek. Dolayısıyla bu tür gelişmeler olunca sebze, meyve, mandalina ve portakal gibi narenciye ithalatına uygun karşılığı vereceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen yedi tarım ürünü için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını söylemişti. Bu ürünler arasında buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday yer alıyor.