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Dünya

Rusya ile Suriyeli ılımlı muhalifler arasında Doğu Guta için anlaşma sağlandı

Mısır'ın arabuluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve Suriyeli ılımlı gruplar arasında bir anlaşma imzalandı

23 Temmuz 2017 01:25

Rusya ile Suriyeli ılımlı gruplar arasında, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerilimi düşürme bölgesinin nasıl kurulacağına dair bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti’nin, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı açıklamaya göre, Mısır’ın arabuluculuğuyla Kahire’de bir araya gelen Rus yetkililer ve Suriyeli ılımlı gruplar arasında bir anlaşma imzalandı.

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerilimi düşürme bölgesinin nasıl kurulacağına dair detayların şekillendirildiği anlaşma, Doğu Guta’da kurulacak gerilimi düşürme bölgesinin sınırlarını, bölgedeki güçlerin konuşlanacağı yerleri ve yetkilerini de belirliyor.

Anlaşmaya göre, Doğu Guta’ya gidecek ilk insani yardım konvoyunun da gelecek günlerde bölgeye sevk edilmesi planlanıyor.

Rusya, Türkiye ve İran arasında, Astana’da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla, Doğu Guta’yı da içeren dört "gerilimi düşürme bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

 

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