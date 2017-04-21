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BBC Türkçe

'Rusya ile S-400 konusunda nihai aşamaya geldik'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına dair görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi ama bunun hemen bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini de kaydetti.

21 Nisan 2017 16:21

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımına dair görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi ama bunun hemen bir anlaşma imzalanacağı anlamına gelmediğini de kaydetti.

Işık, "S-400 füzeleriyle ilgili çalışmalar nihai aşamasına geldi. Ama nihai aşama demek 'yarın sabah anlaşma imzalayalım' demek değildir" diye konuştu.

Işık, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin füze savunma sistemine ihtiyacı olduğu açık; ancak NATO üyesi ülkeler mali açıdan etkili bir teklif sunmadı. S-400'ün çalışmaları son noktaya geldi ancak son aşamada 'yarın sabah anlaşma imzalayalım' anlamına gelmiyor" dedi.

Bakan Işık buna karşılık Türkiye'nin S-400'ü NATO sistemine entegre etmeyecek" dedi.

Öte yandan bugün Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin başka detay verilmedi.

Türkiye 2015'te, Çin'in kazandığı bir uzun menzilli füze ihalesini iptal etmişti.

3 milyar 400 milyon dolar tutarındaki bu anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer NATO üyesi ülkeleri endişelendirmişti.

Türkiye daha sonra kendi füze sistemini geiştirmeyi düşündüğünü açıklamış fakat sonra Rusya'dan S-400 füzeleri alımı konusu gündeme gelmişti.

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