Rusya ile S-400 anlaşması - Lavrov: ABD, Türkiye'ye yaptırım tehdidiyle şantaj yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ve Moskova arasında imzalanan s-400 hava savunma sistemi alımı anlaşmasının ABD'yi rahatsız ettiğini ve Washington'un Türkiye'ye anlaşmadan vazgeçmesi için şantaj yapmaya çalıştığını söyledi.

Avusturyalı mevkidaşı Karin Knessl'ı Moskova'da kabul eden Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu ve ABD'yi haksız rekabet elde edebilmek için ülkelere şantaj yapmakla suçladı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'ın Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mitchell, yaptığı sunumda "Ankara, Suriye'deki taktiksel amaçlarına ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler vermenin getireceği risklerin farkında olmalı. Ankara Rusya'dan S-400 füze sistemi alımı için anlaştığını iddia ediyor. Bu potansiyel olarak yaptırımlara yol açabilir ve Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir" demişti.

Lavrov ise "Sayın Volker (ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker) İtalya'ya gidip İtalyanları tehdit ediyor. Mitchell Türkleri tehdit ediyor. Her iki olay da Rusya ile ilişkiler anlamında birbiriyle bağlantılı" dedi.

Kurt Volker, geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği İtalya ziyareti sırasında La Stampa gazetesine bir röportaj vermiş ve İtalya hükümetine Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları kaldırmama çağrısı yapmıştı.

Lavrov basın toplantısında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarının çeliştiğine de dikkat çekti.

Stoltenberg'in Ankara'nın S-400 hava savunma sistemi alma kararı için "Bu ulusal bir karardır. NATO için önemli olan bu sistemin NATO'nun savunma sistemine nasıl entegre edileceğidir" demişti.

Lavrov, "Bir NATO üyesi olan ABD, NATO Genel Sekreteri'nin sözlerine kulak vermeli" yorumunu yaptı.

Türkiye, 2,5 milyar dolar karşılığında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak üzere Moskova ile anlaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya kaporanın ödendiğini söylemişti.