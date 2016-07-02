Rusya ile normalleşme süreci, üzüm üreticilerine halay çektirdi

Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesi Manisalı üzüm üreticilerini sevindirdi. Üzüm üreticileri, haberi halay çekerek karşıladı.

Hürriyet’in haberine göre, Sarıgöl Ziraat Odası başkan ve yöneticileri, Ziraat Odası Uygulama Bağında üreticiler ile birlikte davul zurna eşliğinde Rusya ile varılan anlaşmayı kutladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Rusya'nın çok önemli bir üzüm pazarı olduğunu söyledi.

Rusya ile yaşanan krizden üzüm üreticilerinin olumsuz etkilendiğine işaret eden Ülgen, ülke menfaatlerinin ticaretin önüne geçtiğini, geçen yıl yaşanan zararların bu yıl telafi edileceğini kaydetti. Ülgen, dış ilişkilerdeki olumlu havanın ticarete yansıyacağını düşündüklerini belirterek, şunları söyledi: "Devletimiz İsrail ile olan gerginliği anlaşma ile sona erdirdi. Rusya ile gerginliğin de sona ermesi ve yeniden ambargoların kalkması yönünde olumlu adımların atılması üzüm üreticilerini sevindirdi. Sarıgöl Sultaniye üzümlerinin yüzde 70’ini yaş olarak Rusya pazarına gönderiyoruz. Geçen yılki ambargo krizi üreticimizi üzdü. Şimdi olumlu adımlar atılmaya başlandı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, iş adamlarımıza teşekkür ederiz."

Üzüm üreticileri açısından bu yılın iyi geçmediğini, doğal afetler nedeniyle büyük oranda hasarın oluştuğunu aktaran Ülgen, "Rusya pazarının tekrar açılacak olması bizleri sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Üzüm üreticileri, üzüm bağında davul zurna eşliğinde birlikte halay çekerek sevinçlerini sergiledi.