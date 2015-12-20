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Rusya ile krizde Zara, H&M ve Mango’dan ‘Made in Turkey’ hamlesi

Uçak krizinin ardından Rusya, Türkiye'ye birçok alanda ambargo uygulamaya başladı

20 Aralık 2015 11:18

‘Made in Turkey’ etiketiyle Rusya’ya ürettikleri malları sokamayan Zara, Mango ve H&M markaları, Türkiye’deki üreticilerine etiketi kaldırma baskısı yapıyor. Markaların, kısa vadede Rusya’nın siparişlerini başka ülkelerde üretme planında oldukları belirtildi.

Habertürk’ten Seçin Ürey ve Menekşe Ataselim’in haberine göre öz konusu sıkıntı nedeniyle aralarında Zara, Mango, ve H&M gibi markaların da bulunduğu şirketler, Türk üreticilerini ziyaret ederek ya da yazı yazarak ‘Made in Turkey yazısı kalksın’ teklifi götürdü.

 

Siparişler kaydırılacak

Dev markalar sıkıntının sadece Türkiye’den Rusya’daki depolara değil, Avrupa ülkelerindeki merkez depolardan yapılan gönderimleri de kapsadığını ilettiler. Rusya Made in Turkey etiketli ürünlere sorun çıkardığı için Türkiye’den gelen ürünler depolarda birikmeye başlarken, sevkıyat iptalleri de gelmeye başladı. Bu yüzden mevcut siparişlerini bile kaydırma yolunu izlemeye başladılar. Ayrıca orta vadede Rusya’ya yönelik siparişlerin tamamını başka ülkelerde yaptırma yolunu izleyeceklerinin mesajlarını verdiler.

 

Ziyaret iptalleri başladı

Yaşananların getirdiği sipariş aksamaları nedeniyle markaların satın alma ekipleri Türkiye ziyaretlerini de iptal etmeye başladı. Bu nedenle Türk üreticiler ilişkileri canlı tutmak ve markaları ikna etmek adına ekstra seyahat ve pazarlama faaliyetleri planlamaya başladı. Bazı firmaların bu markalara yaptıkları işlerin cirolarının yüzde 70’e varan kısmını oluşturması nedeniyle ciddi tedirginlik yaşadığı gündeme getirildi. Tüm bu gelişmelerle ilgili Ekonomi Bakanlığı’na da bilgi verildiği ve söz konusu sürecin çözümü için gerekli adımların atılmasının istenildiği de öğrenildi.

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