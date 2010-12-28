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Dünya

RUSYA İLE İSPANYA ARASINDA DİPLOMAT KRİZİ MADRİD (A.A)

28 Aralık 2010 11:50

-RUSYA İLE İSPANYA ARASINDA DİPLOMAT KRİZİ MADRİD (A.A) - 28.12.2010 - İspanya'nın yüksek tirajlı sol görüşlü gazetesi El Pais, Rusya'nın, yaklaşık 7 hafta önce Madrid'deki 2 diplomatını sınırdışı eden İspanya'ya karşılık olarak Moskova'daki 2 İspanyol diplomatı sınırdışı ettiğini ileri sürdü. El Pais, ne İspanyol ne de Rus hükümet yetkililerine onaylattığı haberinde, 24 Aralık tarihinde Moskova'daki 2 İspanyol diplomatın sınırdışı edildiğini yazdı. Rus hükümeti tarafından verilen talimatla sınırdışı edildiği iddia edilen İspanyol diplomatların, Moskova'daki İspanya Büyükelçiliğinde siyasi işlerden sorumlu İgnacio Cartagena ve 1. katip Borja Cortes Breton oldukları belirtildi.   El Pais, 1977 yılında Madrid ve Moskova arasında yaşanan diplomatik krizden sonraki en büyük krizin yaşandığını öne sürerken, benzer bir olayın 22 Aralıkta Rusya ile İngiltere arasında meydana geldiğini ve her iki tarafın birer diplomatı sınırdışı ettiğini hatırlattı. İspanyol hükümeti, Ulusal İstihbarat Merkezi'nden (CNI) verilen bilgi doğrultusunda aralık ayı başlarında 2 Rus diplomatı casusluk yaptıkları iddiasıyla sınırdışı etmişti.

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