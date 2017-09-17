Rusya ile Irak arasında 13 yıl sonra bir ilk

Rusya ve Irak, 2004 yılında durdurdukları uçak seferlerine yeniden başlama kararı aldı.

NTV'nin haberine göre, ilk sefer bugün gerçekleştirilirken, uçakta anlaşmayı imzalaması öngörülen yetkililerin yer aldığı öğrenildi. Rusya Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Sergei Izvolsky, ilk ticari uçağın bugün Moskova’ya geleceğini ifade ederek, “Bu, Rus vatandaşlarının Irak’ı güvenle ziyaret edebileceklerinin bir işareti” ifadelerini kullandı.



Rusya, Irak’a gerçekleştirdiği uçak seferlerini güveliği gerekçe göstererek 2004 yılında durdurmuştu.