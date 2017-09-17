T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ile Irak arasında 13 yıl sonra bir ilk

Rusya ve Irak, 2004 yılında durdurdukları uçak seferlerine yeniden başlama kararı aldı

17 Eylül 2017 20:19

Rusya ve Irak, 2004 yılında durdurdukları uçak seferlerine yeniden başlama kararı aldı.

NTV'nin haberine göre, ilk sefer bugün gerçekleştirilirken, uçakta anlaşmayı imzalaması öngörülen yetkililerin yer aldığı öğrenildi. Rusya Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Sergei Izvolsky, ilk ticari uçağın bugün Moskova’ya geleceğini ifade ederek, “Bu, Rus vatandaşlarının Irak’ı güvenle ziyaret edebileceklerinin bir işareti” ifadelerini kullandı.

Rusya, Irak’a gerçekleştirdiği uçak seferlerini güveliği gerekçe göstererek 2004 yılında durdurmuştu.

ETİKETLER

Rusyairanuçak seferleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24