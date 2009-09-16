Rusya ile diyalog çağrısı

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa'da güvenlik alanındaki gerginliği azaltmak ve ortak tehditlerle mücadele etmek amacıyla Rusya ile "açık görüşlü ve benzeri görülmemiş" bir diyalog kurulması çağrısında bulundu.



Rasmussen, Financial Times'a verdiği demeçte, üst düzey yetkililerden, Kremlin'in, NATO'nun stratejik olarak uzun dönemde nasıl gelişmesi gerektiği konusundaki görüşlerini almaları için Moskova'yı ziyaret etmelerini isteyeceğini söyledi.



"Rusya ile ilişki kurmalıyız ve Rusların fikirlerini dinlemeliyiz" diyen Rasmussen, NATO ile Rusya arasında, geçen yıl Gürcistan'daki çatışmalar, Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifaka olası katılımı da dahil bazı konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü kaydetti. Rasmussen, buna rağmen Kremlin ile yeni bir atmosfer yaratacak açık ve samimi bir görüşmeye başlamak istediğini ifade etti.



Her iki tarafın Afganistan, terörizm ve korsanlık konularında işbirliği yapacağı "gerçek bir stratejik ortaklık" arzu ettiğini belirten Rasmussen, Rusya'nın, NATO'nun transatlantik ilişki için bir çatı olduğunu anlaması gerektiğini bildirdi.



Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisiyle ilgili görüşlerini tartışmaya hazır olduğunu da söyledi.

