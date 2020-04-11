Rusya ile Çekya arasında Sovyet heykeli krizi

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Rusya, Moskova'nın "uyarılarına" rağmen eski bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) komutanının heykelini kaldıran Çekya'ya karşı cezai soruşturma başlattı.

Heykel, 2.Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası kuvvetlerini Çekoslovakya topraklarından çıkaran birliklerin komutanı Mareşal İvan Konev'e aitti. The Guardian'ın aktardığına göre birçok Çekyalı, Prag'taki heykeli savaştan sonra yıllarca hükûm süren komünist rejimin bir sembolü olarak görüyordu.

Moskova'nın Konev'i bir "savaş kahramanı" olarak gördüğü ve heykelin kaldırılmasını bir "diplomatik hakaret" kabul ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çek mevkidaşından araya girip heykeli Rusya'ya göndermesini talep etti. Şoygu, Rusya'nın heykelin ulaşım bedellerini ödeyeceğini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanı, bu konuda karar merciinin Prag Belediyesi olduğunu ifade etti.

Cuma günü Rusya İnceleme Komitesi, "Çekya'nın Rus ordusunun zaferinin sembollerine saygısızlık yaptığı" suçlamasıyla bir soruşturma başlattı.

Rusya'nın Çekya'yı yargılama yetkisi bulunmuyor.

Heykel, uzun süredir Çekya'da bir tartışma konusuydu. Heykel, defalarca tahrip edildi.