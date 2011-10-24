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Dünya

Rusya iki uçak ve kurtarma ekibi gönderiyor MOSKOVA (A.A)

24 Ekim 2011 16:24

-Rusya iki uçak ve kurtarma ekibi gönderiyor MOSKOVA (A.A) - 24.10.2011 - Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, Van'daki deprem için bölgeye iki adet İlyuşin Il-76 tipi uçak, kurtarma ekipleri ve seyyar hastane göndereceği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü İrina Andrianova Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, içinde kurtarma ekibi, kurtarma köpekleri, psikologlar, seyyar hastane ve kurtarma araçlarının bulunduğu iki İlyuşin Il-76 tipi uçağın bugün Türkiye'ye hareket edeceğini söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada da Medvedev'in yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye halkına, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ifade edildi. Açıklamada, Medvedev'in Cumhurbaşkanı Gül'e depremden sonraki çalışmalara yardımcı olmak için gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını ilettiği belirtilerek, Medvedev'in Acil Durumlar Bakanlığına da bu konuda talimat verdiği vurgulandı.

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