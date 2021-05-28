Rusya, iki Avrupa hava yolu uçağına iniş izni vermedi

T24 Dış Haberler

Avrupa ülkelerinin hava yolu şirketlerinin Belarus hava sahasını kullanmayı bırakmasının ardından Rusya , Avrupa'dan gelen iki uçağın Moskova'ya inmesine izin vermedi.

Perşembe günü Viyana'dan kalış yapması planlanan bir Avusturya Havayolları uçağı ve Paris'teki bir Air France uçağı, Moskova kendilerine Belarus'un etrafından uçup inme izni vermediği için iptal edildi.

Çarşamba günü de Air France'in Paris-Moskova seferi aynı nedenle iptal edilmişti.

Belarus geçen hafta bir RyanAir uçağını zorla indirip içindeki bir muhalif gazeteci ve kız arkadaşını gözaltına almıştı. Avrupa Birliği ülkelerinin havayolları AB'nin bu olaydan sonra aldığı karar doğrultusunda Belarus hava sahasından uçamıyor.

Rusya'nın, Belarus'a destek vermek için bu yönde kararlar aldığına inanılıyor.