Rusya: İdlib'e askeri operasyon düzenlenmeyecek

Soçi'de Erdoğan ve Putin'in düzenlediği basın toplantısının hemen ardınan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da oldukça önemli bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyecek' açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın toplantısının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan da bir İdlib açıklaması geldi.

Şoygu, İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyeceğini söyledi. Şoygu, Şam yönetimine bağlı güçlerin de İdlib'e yeni saldırılar yapmayacağını belirtti.