Rusya: İdlib’deki kimyasal saldırı, ABD'nin çıkarına olan planlı bir provokasyon

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Suriye’nin İdlib kentindeki rejim güçlerince gerçekleştirildiği öne sürülen kimyasal saldırının, ABD’nin çıkarına hizmet eden planlı bir provokasyon olduğunu söyledi

Sputnik'in haberine göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Medvedev, "ABD'nin saldırısı da dahil olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin hiçbiri, çözüme katkı sunmuyor. İdlib'de ne yaşandı? Bunun, ABD yönetimine fayda sağlayan büyük ve çok iyi planlanmış bir provokasyon olduğu son derece açık. O bölgede ne bulunduğu, kimyasal silah deposu mu bulunduğu yoksa her şeyin uydurma mı olduğu yetkili bir komisyon tarafından açığa kavuşturulmalı. Bizim görevimiz de, bu komisyonun soruşturmayı yürütmesini sağlamaktır" dedi.

"ABD terörle değil, Suriye'yle mücadele ediyor"

ABD'nin Şayrat üssüne düzenlediği saldırının IŞİD militanlarının elini güçlendirdiğine dikkat çeken Medvedev, Washington'un terörle değil, Suriye hükümetiyle mücadele ettiğinin altını çizdi.

"Saldırıdan kazançlı çıkan IŞİD oldu"

Şayrat üssü saldırısının BM kararı olmadan ve uluslararası hukuk ihlal edilerek düzenlendiğine değinen Rusya Başbakanı, şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra neler olacağını bilmiyoruz. Ancak bu saldırganlık eyleminden kimin kazançlı çıktığını çok iyi biliyorum. Kim mi kazançlı çıktı? IŞİD. Zira bu kararlarla IŞİD militanlarının ‘ellerindeki bağlar çözüldü'."'

"ABD yönetiminin ilk icraatı Suriye ordusunu vurmak oldu"

Medvedev, "ABD yönetiminin Suriye'deki ilk icraatı, Suriye ordusunu vurmak oldu. Yani terörle değil, Suriye hükümetiyle mücadele ediyorlar. ABD'liler beğensin veya beğenmesin, Şam'da meşru bir siyasi iktidar var. Bu nedenle yapılan her şeyi değerlendireceğiz" diye ekledi.

"Şiddet daha da artarsa Suriye devleti yıkılabilir"

Öte yandan Medvedev, Suriye'deki şiddet olaylarının daha da artması halinde, Suriye devletinin yıkılabileceğini ve teröristlerin kısmi bir zafer elde edebileceğini ifade etti.