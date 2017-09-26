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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: İdlib’de sivilleri vurmadık

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın İdlib’de düzenlediği son hava saldırısında sivillerin öldürüldüğü iddiası yalanlandı.

26 Eylül 2017 15:51

Moskova'dan İdlib'de düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldürüldüğü iddiasına yanıt geldi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddialarına cevaben Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava saldırısında bir kadın ve çocuğun da aralarında olduğu sivillerin öldürüldüğü iddiası reddedildi. Kuruluş, pazartesi günü düzenlenen saldırıda 12'si çocuk, en az 37 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Rus Savunma Bakanlığı yetkilisi Tümgeneral Igor Konaşenkov, Rus ve Suriye rejim birliklerinin yerleşim alanlarını bombalamadığını söyleyerek, iddiaları ortaya atan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ni ''radikal İslamcı militanlara sempati beslemekle'' suçladı.

Rusya: Veriler teyit edildi

Konaşenkov, ''Son birkaç günde insansız hava araçlarının yaptığı keşifler ve diğer kanallardan da teyit edilmesinden sonra Rus uçakları İdlib bölgesinde on terörist hedefi vurmuştur. Bunlar yerleşim yerlerinden oldukça uzakta bulunan askeri üsler, mühimmat depoları, zırhlı araçlar, roket sistemleri ve ‘cihat cipleri' teçhiz eden atölyelerdi'' şeklinde konuştu.

Tümgeneral ayrıca, Rusya'nın saldırılarla ilgili verileri teyit ettiğini ve Savunma Bakanlığının İdlib'de düzenlenen saldırının yalnızca askeri hedefleri vurduğunu kanıtlamak için de bir video yayınladığını söyledi.

Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus uçaklarının İdlib'de düzenlediği son saldırıda ''çok sayıda sivilin ve ılımlı muhalifin'' öldürüldüğünü söyleyerek Rusya'yı eleştirmişti. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu konunun da görüşüleceğini belirtmişti.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Perşembe günü Ankara'ya gidecek.

© Deutsche Welle Türkçe

RTRE/SÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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