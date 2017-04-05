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BBC Türkçe

Rusya: İdlib'de operasyon yaptık ama kimyasal silah kullanmadık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentinde silahlı muhaliflere karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini belirtse de kimyasal silah kullanılmadığını söyledi.

05 Nisan 2017 11:57

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentinde silahlı muhaliflere karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini belirtse de kimyasal silah kullanılmadığını söyledi.

Salı günü İdlib'de yaşanan saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı yönünde haberler gelmiş, 11'i çocuk 60'a yakın kişinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda sarin gazının kullanıldığını ve saldırıyı Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediğini belirtiyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında İdlib sınırları içinde bulunan Han Şeyhun kasabasındaki bir cephaneliğin hedef alındığını, cephanelikte bomba ve mayın yapımında kullanılan zehirli gazların bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün kimyasal silah kullanımı iddialarını görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplanıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti.

Mistura ayrıca kimyasal silah kullanımının savaş suçu olacağını da hatırlattı.

ABD ise saldırının arkasında Suriye ordusunun ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda "kimyasal saldırının ardında Beşar Esad rejiminin olduğuna eminiz" dendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad rejiminin "bu iğrenç eylemlerini" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise "Beşar Esad'ın neden bu şekilde hareket ettiği açık: Zalim ve utanmaz" ifadelerini kullandı.

Suriye ise 'kimyasal saldırı' iddialarını reddediyor. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan bir haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ordunun komuta kademesi, bugün (Salı günü) Han Şeyhun'da kimyasal ya da herhangi bir zehirli madde kullanıldığı iddialarını reddediyor. Bunları hiçbir zaman, hiçbir yerde kullanmadığının ve gelecekte de kullanmayacağının altını çiziyor"

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