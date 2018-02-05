Rusya: İdlib'de düşürülen uçağımızın pilotu, çevresi militanlarca sarılınca kendini havaya uçurdu

Rusya, cumartesi günü (3 Şubat) Suriyeli muhalifler tarafından İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotunun, paraşütle yere indikten sonra, militanların çevresinin sarması nedeniyle kendini el bombasıyla havaya uçurduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada uçağın, EL Nusra'nın kontrolündeki bölgede, MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemiyle vurulduğunu açıklamıştı.

Rus Su-25 uçağına yönelik saldırıyı, Fetih El Şam'ın (eski adıyla El Nusra Cephesi) içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) üstlenmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de cihatçı bir grup tarafından düşürülen Su-25 tipi Rus uçağının pilotu Binbaşı Roman Filipov, 'kendini paraşütle fırlatıp Tel Debes isimli yerleşim yerine inince, hayatının son anlarında, karşısındakilere göre çok daha sıradan olarak tanımlanabilecek silahlar ile adil olmayan bir savaş verdi fakat yine de militanların kendisine yaklaşmasına izin vermedi.'

Sputnik'te yer alan habere göre, Bakanlığın açıklamasında, "Filipov ağır yaralı bir şekilde çevresi militanlar tarafından sarılınca ve onlarla arasında sadece birkaç on metre kalınca kendisini el bombası ile havaya uçurdu" diye devam edildi.

Filipov'a Rusya kahraman nişanı verildi

Açıklamada ayrıca, Filipov'un kendini paraşütle fırlatmadan önce son ana kadar uçağı havada tutmaya çalıştığı ve uçağa füze ile saldırıldığını komuta merkezine iletebilecek kadar zaman bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Bakanlık yetkilileri, Filipov'a ölümünün ardından Rusya Kahramanı nişanı verildiğini belirtti.