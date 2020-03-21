Rusya: İdlib'deki ateşkes son 24 saatte dört kez ihlal edildi

T24 Dış haberler

Suriye'nin kuzeybatısında ilan edilen ateşkesi gözlemlemek için kurulan komisyonun Rus tarafı, son 24 saatte İdlib'de ateşkesin 4 defa ihlal edildiğini ifade etti.

Açıklamada ihlallerden birinin Hama'da, üçünün de Latakya'da meydana geldiği belirtildi.

Rus tarafı, Türkiye'nin hiç ateşkes ihlali tespit etmediğini aktardı.

Komisyonun Rus tarafından yapılan açıklamada Suriye ordusunun "19.9 hektarlık bir bölgeyi temizlediği" ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'de 36 Türk askerinin şehit olmasının ardından 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmişti. Burada yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov İdlib'de yeniden ateşkes ilan edilmesini içeren mutabakat imzalanmıştı.

Söz konusu Moskova Mutabakatı'nda İdlib'de neler yapılacağı şöyle sıralanmıştı:

"1- İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01’den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır."