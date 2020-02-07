Rusya: İdlib’de Türkiye’nin sorumlu olduğu bölgede hâlâ teröristler hüküm sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de sahadaki durumu istikrara kavuşturmaya çalıştığını söyledi. Lavrov, "İdlib’de Türkiye’nin sorumlu olduğu bölgede hâlâ teröristler hüküm sürüyor" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Lavrov, “Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgelerindeki düzeni net bir şekilde belirleyen anlaşmalarımız var. Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği yaptıkları muhaliflerle, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve (Heyet) Tahrir el Şamlı teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hâlâ bu teröristler İdlib’deki bölgede hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli” dedi.

Lavrov’a göre, yerine getirilmesi gereken ikinci sorumluluk da İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi içerisinde silahsızlaştırılmış hatlar oluşturulması. Lavrov, “Bu konuda da anlaşılmıştı, ancak bu hedefe henüz ulaşılmadı. Putin ve Erdoğan’ın talimatlarını takiben, askerlerimiz karada bu net sorunları çözmeye çalışıyor” dedi.