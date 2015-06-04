Rusya için özel üretilen dev domatesler elde kaldı

Antalya'da, Rusya için üretilen, tanesi 1 kilogramın üzerine çıkan dev domatesler ülkede yaşanan devalüasyonun ardından üreticinin elinde kaldı. Çareyi dev domatesleri iç piyasada sunmakta bulan üretici ’hormon’ endişesine takılırken Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Vahap Tuncer, ürünün hormonla değil yetiştirilmesi sırasında meyve seyreltmesiyle elde edilmiş özel çeşitler olduğunu söyledi.

Rusya pazarı için üretimi özel yapılan ve tanesin ağırlığı 1 kilogramın üzerinde çıkan ’beef’ tipi domatesler Rusya’da yaşanan ekonomik kriz ve rublenin değer kaybetmesiyle Antalyalı üreticinin elinde kaldı. Tuncer, yaklaşık 600 dekar alanda Rusya pazarı için dev domates ve dikenli salatalık üretimi yapıldığını söyledi.

Fakat Rusya’nın yaşadığı ekonomik sıkıntıların özellikle domates ihracatında düşüşe neden olduğunu belirten Tuncer, üreticinin de çareyi iç pazara yönelmekte bulduğunu söyledi. Fakat bu domates çeşidinin gerek iri olması gerekse şeklinin değişik olmasıyla tüketicide ’genetiğiyle oynanmış, kimyasal işlemden geçmiş’ endişesi yarattığını belirten Tuncer, şunları söyledi:



"Bu domatesin hormon ya da kimyasal kullanımıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Hibrit tohumla, beef denilen iri domates yetiştirici tarafından salkımda meyve seyreltmesi yöntemiyle elde ediliyor. Salkımda bulunan meyve sayısını azaltarak daha iri ve daha büyük meyve elde ediliyor. Herhangi bir endişeye gerek yok. Bu tür, bambus arılarıyla döllendirilmiş özel çeşittir. Özel koşullarda tanesi 1 kilogram 800 grama kadar çıkabiliyor."