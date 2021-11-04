Rusya, Hollandalı gazeteciyi sınır dışı etti

T24 Dış Haberler

Rusya, Hollandalı bir gazeteciyi sınır dışı etti.

De Volkskrant gazetesinde Rusya muhabiri olarak görev yapan Tom Vennick, gazeteci akreditasyonuyla ilgili zorluklar çıktıktan sonra vizesinin iptal edildiğini ve kendisine ülkeyi terk etmek için 3 gün verildiğini ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, 2019'da geçici adresini belirlemediği için Vennick'in iki ihlal yaptığını kaydetmişti. Kararda Amsterdam-Moskova hattında ilişkilerin kötüleşmesinin rol oynamış olabileceği düşünülüyor.

2015'ten beri Rusya'da görev yapan Vennick, sınır dışı kararının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Hollanda'ya dönen Vennick, ''Rus gazeteciler mesleklerini yaparken ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Ben bir yabancı muhabir olarak son 6 yılda özgür sayılabilecek şartlarda gazetecilik yaptım'' dedi.

De Volkskrant Genel Yayın Yönetmeni Pieter Klok, ''Rus hükümetinin neden şimdi böyle bir karar aldığı bizim için bir sır. Geçmişte böyle şeyler asla bir engel olmamıştı'' diye konuştu.

Geçen haftalarda Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da keşfedilen altın tarihi eserleri Hollanda'da bir mahkeme, Ukrayna'ya vermeyi kararlaştırmıştı.

Rusya, ağustos ayında da BBC'den Sarah Rainsford'u sınır dışı etmişti.