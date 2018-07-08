Rusya Hırvatistan maçını anlatan TRT spikeri Levent Özçelik'e sosyal medyada tepki

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Rusya ile Hırvatistan'ı bir araya getiren karşılaşmayı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik'e sosyal medyada tepki yağdı. Özçelik, performansıyla Twitter'da gecenin gündemine oturdu.

Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2018 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla devam ederken dev turnuvanın ülkemizdeki yayıncısı TRT’nin karşılaşmaları aktaran spikerlerine tepkiler her maç esnasında sosyal medyanın gündemine oturuyor. Erdoğan Arıkan’ın açılış maçında olay yaratan “kız top toplayıcılar” yorumuyla başlayan tepkiler, spikerlerin gösterdikleri performanslara da yöneltiliyor.

Son olarak ev sahibi Rusya ile Hırvatistan’ı bir araya getiren çeyrek final maçında karşılaşmanın spikeri Levent Özçelik’in performansı da sosyal medyada tepki çekti. Özellikle Hırvatistan takımının bir atağında Levent Özçelik, izlediği maçta yanlış anlatım yaptı. Pozisyonda Hırvat futbolcunun şutu direğe çarpıp auta çıkarken, Levent Özçelik bu pozisyona önce “gol” dedi. Daha sonra da aynı pozisyonu “hakem bayrak kaldırdı” diyerek anlattı. Ancak pozisyonda top direğe çarpıp oyun alanını terk etmişti.

Hatasını, maçın içinde tekrarını izlemesine rağmen, düzeltmeyen Levent Özçelik, uzatma bölümü başlamadan önce ekran başındaki izleyicilerden özür diledi.