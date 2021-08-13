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Dünya

Rusya, hipersonik araştırma merkezinin direktörünü 'vatan ihanet' suçlamasıyla gözaltına aldı

Kuranov'un yabancı ülkelerle bilgi paylaştığı iddia ediliyor

13 Ağustos 2021 08:11

T24 Dış Haberler

Rusya, bir hipersonik teknoloji araştırma merkezinin direktörünü 'vatana ihanet' şüphesiyle gözaltına aldı. 

73 yaşındaki Aleksandır Kuranov, St. Petersburg'daki Hipersonik Sistem Araştırma Enstitüsü'nün Genel Direktörüydü. Moskova'da bir mahkeme, Kuranov'un hakim karşısına çıkmadan 2 ay gözaltında tutulmasına karar verdi. 

Enstitünün internet sitesine göre hipersonik teknolojide uzman olan Kuranov, Ajax isimli bir hipersonik uçak konseptiyle ilgili çalışmaların başında bulunuyordu.

Hipersonik teknoloji, objelerin ses hızından çok daha hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. 

Rus medyasına konuşan ve ismi gizli tutulan kaynaklar, Kuranov'un hipersonik teknoloji ile ilgili bilgileri yabancı ülke vatandaşlarıyla paylaştığını iddia etti.

Rusya'da 'vatana ihanet'ten suçlu bulunanlara 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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